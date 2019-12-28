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"Главная пися королева": Maruv в сексуальном наряде взбудоражила сеть

28 декабря 2019, 13:28

Украинская певица Maruv поделилась горячими фото в провокационном наряде, и чуть не свела с ума поклонников.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv засветила сексуальные ножки и ягодицы в вызывающем наряде, и довела поклонников до массовых инфарктов.

Maruv в сапогах до бедра и колготках завела пикантной фотосессией в Instagram,

"Думаю, я разрешу вам любить меня сегодня ночью", - пишет Maruv под фото.

На снимках она позирует в сексуальном синем наряде - синих сапогах на шпильке до бедра, синем леопардовом боди и леопардовой шубе - все идет к ее новым синим волосам. Ягодицы Maruv прикрыла сетчатыми колготами, которые вызвали бурную фантазию у поклонников.

Maruv
Maruv / Instagram
Maruv
Maruv / Instagram

В комментариях они просто взорвали сеть.

"Главная пися королева", "Красотка шикардосная", "Офигенная! Шикарная! Нет равных!", "Гарнесенька", "Красотка", "Вай, это слишком", "Чика", Анечка ты такая красотка!!! Просто огонь !!!", "писякоролева thebest .С праздниками ,любимая", "Аня, Вы как всегда бесподобная", "Ооо, супер обожнюю такі кольори, Вам пасує синій", "О, май гад", "Что за морская богиня разлеглась?", "Главная пися королева", "Мои глаза как будто в раю побывали", "Вау", - пишут поклонники.

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