Татуированная порнозвезда изящно и похабно показала свои прелести

Анна Белл Пикс (Anna Bell Peaks; настоящее имя – Эйприл Галлахер, дата рождения – 26 июля 1981 года ) — известнейшая американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Она родилась и выросла в городке Чатсворт, в долине Сан-Фернандо близ Лос-Анджелеса, штат Калифорния. После того, как Эйприл закончила школу, то поступила в университет, где изучала бухгалтерский учет. Для того, чтобы оплатить учебу, ей пришлось пойти работать в эротический видеочат. Этот бизнес долго приносил девушке большие доходы.В порно она дебютировала лишь в 2015-м под псевдонимом Анна Белл Пикс. Естественно, что ее сразу отнесли к категории MILF.

Кроме того, Белл Пикс славится своими татуировками. Всего ее тело украшают 27 тату. Она работает для самых популярных порностудий – как Evil Angel, Elegant Angel, Digital Sin, Wicked, Reality Kings, Pure Play Media, Naughty America, New Sensations, Digital Playground и Brazzers.

По состоянию на 2019-й Анна Белл Пикс снялась в 200 порнофильмах и порнороликах.

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