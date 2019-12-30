Блондинка-порнозвезда засветила свои прелести на сексуальных фото

Афина Паломино (Athena Palomino) – популярная американская порноактриса.

Она родилась в 17 марта 1997 года в городе Савана, штат Джорджия. В этом же припортовом населенном пункте Афина и выросла – причем в строгой семье религиозного проповедника.

В детстве, параллельно с обычной школой, Афина отучилась и в школе воскресной .Далее, Паломино поступила в местный университет по специальности "маркетолог".Чтобы оплачивать дорогостоящую учебу, она начала работать в эротических чатах по веб-камере. В порноиндустрию Паломино пришла сразу после того, как ей минуло двадцать лет – в 2017-м.К слову, девушка всерьез увлекается спортом и боевыми искусствами, а также имеет пояс по джиу-джитсу.

По состоянию на 2019 Афина Паломино успела сняться в 55 порнофильмах и порнороликах.

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