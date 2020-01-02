Порнозвезда без стеснения "светанула" смачными прелестями на фото

Кали Розес (Kali Roses) родилась в Южной Калифорнии 16 января 1996 года.Кали Розес — это псевдоним, образованный от двух хобби актрисы.Она увлекается восточными религиями, в частности индуизмом, отсюда и "Кали" — это имя одной из богинь индуистского божественного пантеона.А ещё Кали очень любит розы — отсюда взялась вторая половина её сценического псевдонима.Кроме съёмок в фильмах для взрослых, Кали Розес активно снимается в откровенных (и не очень) фотосессиях для различных журналов.Также Кали ведёт приватный вебчат, исполняя на камеру различные пожелания своих подписчиков.В киноиндустрию для взрослых Кали Розес пришла в 2016 году.

По состоянию на 2019-й она снялась в 153 порнороликах и порнофильмах.

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