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"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть

30 декабря 2019, 14:48

Балерина Анастасия Волочкова полетела на отдых в Тайланд, и засветилась там в очень вызывающем наряде.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала пляжные фото с Тайланда, и завела сеть откровенным нарядом, похожим на купальник.

Анастасия Волочкова в крошечном купальнике заставила поклонников в Instagram бурно обсуждать свой крошечный наряд.

"Наконец-то! Пляж!. Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь!", - пишет Волочкова.

На фото Анастасия Волочкова в крошечном розовом купальнике позирует на пляже, демонстрируя на весь мир все интимные подробности анатомии своего тела.

Особое внимание поклонники обратили на ее купальник, грудь Волочковой, которая в янарвде только больше показывается, чем скрывается.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Поклонники засыпали Волочкову комментариями.

"Груди расползлись в разные стороны)", "Мамочка родная, не грудь а два уха спаниеля - прикройте это недоразумение", "Анастасия, прекращайте кушать одну траву", "Ведь очень постараться надо, найти такие позорные купальники, сейчас такой выбор всего, а Волочкова из каких-то сундуков достает такую красоту", "Очень похожа на транса ))))", "Вон там на зднем плане на яхте уже мчит Сулейман за красавицей Настей", "А шпагат!!!!!!", "Жуть!!!", "До блевотни!!!! Мамаааааа вы хоть её образумьте!!! Сиськи лепёшки и артрозные ноги- это ужас!!!!", "Настя в одежде вы на много красивее", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова оголилась у себя дома, демонстрируя всем шпагат в бане.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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