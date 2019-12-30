"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь

Ирина Шейк / Instagram

Российская модель Ирина Шейк, которая работает в США, поделилась фото топлес в крошечном бикини и засветила все достоинства своей шикарной фигуры.

Ирина Шейк в Instagram показала голенькое фото и засветила грудь.

Модель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото на пляже, на котором бесстыже показала голую грудь и сочные ягодицы, которые не прикрывает крошечное бикини-ниточка.

Ирина Шейк с распущенными волосами слегка прикрывает голую грудь и соблазнительно смотрит на фотографа.

Ирина Шейк / Instagram

В комментариях даже русскоговорящие фанаты не смогли сдержать дикого восторга от фото.

"Хороша бестия", "Матур", Лучше чем Леди Гага", "Куколка", - пишут в комментариях.

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