"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь

Горячая российская модель Ирина Шейк показала грудь на откровенном фото, и вызвала бурную реакцию у поклонников.
Российская модель Ирина Шейк, которая работает в США, поделилась фото топлес в крошечном бикини и засветила все достоинства своей шикарной фигуры.
Ирина Шейк в Instagram показала голенькое фото и засветила грудь.
Модель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото на пляже, на котором бесстыже показала голую грудь и сочные ягодицы, которые не прикрывает крошечное бикини-ниточка.
Ирина Шейк с распущенными волосами слегка прикрывает голую грудь и соблазнительно смотрит на фотографа.
В комментариях даже русскоговорящие фанаты не смогли сдержать дикого восторга от фото.
"Хороша бестия", "Матур", Лучше чем Леди Гага", "Куколка", - пишут в комментариях.
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