"Это п*здец!": Дорофеева ела с сосков и пила водку

Надя Дорофеева / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева сыграла с Дмиой Монатиком в шоу CommentOut, и выполнила наказание Монатика, чтобы заработать баллы.

В свежем выпуске программы CommentOut за 30 декабря Дима Монатик и Надя Дорофеева не на шутку сошлись в шуточном поединке. Надя Дорофеева решила съесть сало с сосков и выпить водочки с пупка.

"С сосков? Легко! Я делаю", - сказала Дорофеева, и приступила к заданию.

Она приготовилась, и обратилась к лежащему топлес мужчине.

"Влад, мы с Вами должны сработать, как настоящая команда. Я сначала впиваю половину стопочки - Вы поймете - я буду толкать губами обратно. Потом я ем одно сало, так я не очень люблю сало, я запиваю и ем второе сало. Хорошо?", - обратилась Надя Дорофеева к "подносу".

Надя Доророфеева пьет с пупка / Главред

Она выпила водочки, съела кусочек сала, и пожаловалась, что оно очень жирное.

Потом она сказала, обращаясь к Владу: "План меняется, Влад, я сало ем, и сразу все запиваю, потому что очень жирное сало".

Надя Доророфеева ест с сосков / Главред

Когда Дорофеева съела второй кусочек сала с соска, ее начало тошнить, и она чуть его не выплюнула со словами: "Это п*здец! Щас, я его дожую!".

Надя Доророфеева слизала с соска сало / Главред

Ведущий предложил Дорофеевой стошнить, если она не сможет доесть, но Дорофеева достойно все доела.

CommentOut Надя Дорофеева и Monatik смотреть онлайн видео 30-12-2019:

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