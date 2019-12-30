Судья Топ-модели показал участницу без лифчика на пикантном фото

Катя Чечела Чечеленко / Instagram

Участница Топ-модель по-украински 2019 Катя Чечеленко Чечела снялась в пикантной фотосессии для издания Joy.

Эксперт Топ-модель по-украински Сергей Никитюк показал в Instagram фотосессию Кати Чечеленко для журнала Joy в разных платьях и белье.

Катя позирует в шикарном розовом полупрозрачном платье с корсетом, которое носят без белья, в черном платьечке с пышными прозрачными оборками и черных сапога, облегающих брюках и блузке на запахе, черном вечерном платье и серебристом облегающем боди и кроссовках вниз головой.

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Фотосессию устроило агентство Sharm Models Managment.

Катя Чечеленко / Instagram

Катя Чечеленко / Instagram

Катя Чечеленко / Instagram

Катя Чечеленко / Instagram

Катя Чечеленко / Instagram

Напомним, что в 3 сезоне выиграла Мальвина Чукля, которая один раз вынуждена была покинуть проект, потому что у нее умер отец. В результате она вернулась в шоу, и заняла первое место.