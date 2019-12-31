"Пися видна": Мисс-Украина засветила сокровенное на пикантном фото

Мисс-Украина 2018 Леонила Гузь показала провокационное фото в одной футболочке, на котором показала немножко голого тела.
Украинская супермодель Леонила гузь поделилась провокационным фото в белой футболочке, и чуть не свела с ума поклонников.
Леонила Гузь в Instagram опубликовала фото, на котором засветила белоснежные трусики.
"Странное состояние сегодня, будто забыла что то сделать..", - пишет она под фото.
На снимке Леонила Гузь позирует в белоой футболочке и черных высоких замшевых сапогах.
Она подняла вверх одну руку, так что на фото засветила не только сексуальные бедра, но и свои белоснежные трусики, которые немножко выглянули под футболкой.
Поклонники крайне возбудились от такого откровенного фото, и написали много комплиментов.
"Ммм, пися видна", "Красота", Симпатично писька выглянула!", "Забыла приблизить фото", "Бывает... Утро вечера мудренее", "Ти найсексуальніша жінка, на яку я коли-небудь ставив очі", "Magnificent", "ох . . трусики?? ОМГ", - пишут в комментариях.
Ранее голенькая модель Ирина Шейка показала сочную грудь.