"Пися видна": Мисс-Украина засветила сокровенное на пикантном фото

Леонила Гузь / Instagram

Украинская супермодель Леонила гузь поделилась провокационным фото в белой футболочке, и чуть не свела с ума поклонников.

Леонила Гузь в Instagram опубликовала фото, на котором засветила белоснежные трусики.

"Странное состояние сегодня, будто забыла что то сделать..", - пишет она под фото.

На снимке Леонила Гузь позирует в белоой футболочке и черных высоких замшевых сапогах.

Она подняла вверх одну руку, так что на фото засветила не только сексуальные бедра, но и свои белоснежные трусики, которые немножко выглянули под футболкой.

Леонила Гузь / Instagram

Поклонники крайне возбудились от такого откровенного фото, и написали много комплиментов.

"Ммм, пися видна", "Красота", Симпатично писька выглянула!", "Забыла приблизить фото", "Бывает... Утро вечера мудренее", "Ти найсексуальніша жінка, на яку я коли-небудь ставив очі", "Magnificent", "ох . . трусики?? ОМГ", - пишут в комментариях.

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