Белла Хадид без лифчика поиграла с голой грудью

Белла Хадид / Instagram

Американская супермодель Белла Хадид снялась топлес и сексуально поиграла с голой грудью на камеру.

Белла Хадид опубликовала в Instagram видео, на котором она соблазнительно позирует и играется с трусиками и грудью.

"Используя тебя как мое отражение .... Гипноз", - пишет она под роликом.

На видео Белла Хадид в трусиках. которые она натянула максимально высоко и в одной только крошечной незастегнутой рубашечке позирует на камеру.

Белла Хадид поправляет волосы и вынимает из них красный цветочек. При этом она так двигает телом, чтобы полы рубашки, застегнутой на пуговицу под шеей соблазнительно колыхались из стороны в торону так, чтобы обнажать грудь то в одном, то в другом месте. Однако, Белла Хадид так выгнулась, чтобы рубашка не засветила голые соски - чтобы не нарушать правила Instagram.

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Поклонники пришли в бешеный восторг от фотосессии, которую устроила Белла Хадид, и забросали ее комплиментами и наставили кучу лайков.

За 6 часов видео Беллы Хадид насобирало более 2,1 миллионов просмотров, более 3200 комментариев и бесконечное количество лайков.

Ранее украинская супермодель Леонила Гузь засветила белые трусики, и заставила поклонников увеличивать свое откровенное фото, чтобы увидеть все подробности.