"Киця, я по девочкам": Maruv завела сексуальными фото в латексе

Украинская певица Maruv поделилась новогодними фото и видео в образе сексуальной зайки и кошки.
Певица Maruv впечатлила необычными фото в латексе под новогодней елкой.
Maruv показала привлекательную фигуру в латексе в Instagram.
"Happy New Year! R U ready to celebrate?", - пишет Maruv. "Веселого Нового года! Вы готовы отмечать?"
На фото Maruv позирует в черном латексном костюме, белом корсете, пуантах и образе черной зайки с латексными ушками.
Поклонники и коллеги начали поздравлять Maruv в ответ.
"Котя моя любимая!!! С Наступающим вас", - пишет Леся Никитюк.
"А Анюта красотка, фото сказочные и праздничные, С наступающим пусть Новый год принесет много любви, счастья, мира, добра и исполнения всех заветных мечт", "Sexy bunny", "Зайчик наш", "класс!!!", "Красотка", "Аня, ты бомбическая!!!! У тебя ещё есть красивые фото", "Вот это заяц", "С новым годом! зажигалочка! Стильно круто жги!", "Красотка", - пишут в комментариях.
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