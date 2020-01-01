"Киця, я по девочкам": Maruv завела сексуальными фото в латексе

Maruv / Instagram

Певица Maruv впечатлила необычными фото в латексе под новогодней елкой.

Maruv показала привлекательную фигуру в латексе в Instagram.

"Happy New Year! R U ready to celebrate?", - пишет Maruv. "Веселого Нового года! Вы готовы отмечать?"

На фото Maruv позирует в черном латексном костюме, белом корсете, пуантах и образе черной зайки с латексными ушками.

Maruv / Instagram

Maruv / Istagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники и коллеги начали поздравлять Maruv в ответ.

"Котя моя любимая!!! С Наступающим вас", - пишет Леся Никитюк.

"А Анюта красотка, фото сказочные и праздничные, С наступающим пусть Новый год принесет много любви, счастья, мира, добра и исполнения всех заветных мечт", "Sexy bunny", "Зайчик наш", "класс!!!", "Красотка", "Аня, ты бомбическая!!!! У тебя ещё есть красивые фото", "Вот это заяц", "С новым годом! зажигалочка! Стильно круто жги!", "Красотка", - пишут в комментариях.

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