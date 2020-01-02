"Ох*енная, снегурочка": Жена Морозюка в трусиках из секс-шопа показала развратное фото

Ирина Морозюк / Instagram

Жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина решила поздравить друзей с Новым годом 2020, и поделилась очень откровенным фото.

Блогер Ирина Морозюк в красных трусиках из секс-шопа показала в Instagram новогоднее фото.

"Друзья! Спасибо большое за поздравление!! Я читаю Директ и мне безумно приятно! К сожалению каждому не отвечу, очень вас много. Но я безумно благодарна за ваше внимание. Всех поздравляю всех с Новым годом, и пусть те тёплые слова , сказанные мне, вернуться вам вдвойне, всех люблю. Merry Christmas and happy new year", - пишет она.

На фото Ирина Морозюк присела под Новогодней елочкой в пошленьком красном наборе белья. К лифичку-корсету и сексуальным трусикам Ирина Морозюк добавила красные туфельки-лодочки и красный бант над головой, делая из себя подарочек на Новый год.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники и друзья Ирины Морозюк пришли в восторг от ее фото, и написали море комплиментов.

"Ох...енная", "Лутший подарок какой есть под ялинкою", "Хорошенькая снегурочка", "WoW", "Happy New Year", "С праздником вас", "Огонь,с новим годом!", "Я б трахнув", "Вауууу Снегурочка", "Super model", "Идеальная десятка", "Оливьеха зашла", - пишут в комментариях.

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