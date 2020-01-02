Джиджи Хадид топлес засветила голую грудь

Джиджи Хадид / Instagram

Американская супермодель Джиджи Хадидт снялась топлес для обложки журнала и для календаря журнала V-Magazine из США.

Сестра Беллы Джиджи Хадид снялась без лифчика для журнала V-Magazine, и стала лицом календаря и январем-месяцем.

Голые фото Джиджи Хадид журнал V-Magazine публиковал на своем сайте и в соцсетях.

Новый выпуск журнала V-Magazine уже выходит в продажу, и будет доступен в США по 20,20 долларов США.

Кроме Джиджи Хадид для голого календаря снялись еще 11 супермоделей.

На фото из журнала V-Magazine Джиджи Хадид позирует топлес в черных джинсах. Она повернулась спиной на фото с календарем, демонстрируя стройную фигурку и соблазнительное тело. На фото обложки Джиджи позирует лицом к фотографу, стеснительно прижимая руки к груди, и пытаясь прикрыть сочные формы.

Джиджи Хадид / V-Magazine

Джиджи Хадид / V-Magazine

Поклонники пришли в восторг от фотосессии Джиджи Хадид, и начали массово лайкать посты в соцсетях и писать комплименты под фото.

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