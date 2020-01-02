Аист постарался: Ольга Сумская еще раз станет бабушкой

Антонина Паперная и Ольга Сумская / instagram.com/tonya_papernaya/

Актриса Антонина Паперная, дочь звезды украинского кино Ольги Сумской от брака с Евгением Кортневым, беременна вторым ребенком. Такое сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, разместив "бумеранг", на котором позирует с округлившимся животиком.

"Hello 2020", – кратко подписала снимок Паперная.

К слову, дочь Сумской уже много лет живет в Москве. Вместе с супругом, российским актером Владимиром Яглычем, они уже воспитывают ребенка - дочь Еву, которая родилась в августе 2019-го года.

Напомним, ранее Ольга Сумская опубликовала пляжное фото, приведшее в неописуемый восторг ее фанатов.