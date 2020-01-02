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"Че за тату между поплавками": alyona alyona бесстыже вывалила грудь на пикантном фото

2 января 2020, 11:29

alyona alyona поделилась пикантным фото своих пышных форм, и задала поклонникам вопрос, на который нет ответа в Новый год.

alyona alyona
alyona alyona / Instagram

Украинская певица alyona alyona поделилась фото в облегающем боди, и взбудоражила фантазию своих фанатов.

alyona alyona в Instagram засветила свою сочную грудь.

"Божечки, ну скільки ж можна...Лайк, якшо вижив після Нового Року", - пишет девушка.

На фото alyona alyona сделала себе фон из оливье, политого майонезом, а сама позирует в черном облегающем боди, которое, однако от души оголяет ее. 

alyona alyona положила руку на сердце, закатила глаза, и почти что "падает в обморок" для фото

alyona alyona
alyona alyona / Instagram

Поклонники не смогли спокойно смотреть на alyona alyona, и написали массу комментариев.

"люблю, лучший flow, ты умничка", "Фон олівьє))))", "Че за тату между попловками?", "Дойки топ", "тяжеловато, но выжили", "Боже, зачем так соблазнять глядя на ночь ", "Мальчики тока не драчите а то я вас знаю", "Бицуха!", "Зозулька", "Ти як подихаючий лебідь", "Аналогічне відчуття)", - пишут в комментариях.

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Alyona Alyona новости шоу бизнеса
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