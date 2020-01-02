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"Лепехи висят": Волочкова топлес ужаснула откровенным фото

2 января 2020, 14:06

Российская балерина Анастасия Волочкова обнажилась во время отдыха, и привела своих поклонников в безумие оголенным телом.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова сняла лифчик и показала голое тело на пикантном фото в Instagram.

Балерина Анастасия Волочкова в ответ на критику ее шпагата обнажилась, и намекнула на своего таинственного мужчину, в ответ пользователи сети ужаснулись ее внешностью.

"Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я. Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные-оценят. И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим сами. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем. Этого и не могут простить недолюбленные тети. Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто", - пишет Волочкова.

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На фото Волочкова топлес позирует на постели на яхте, прикрыв руками согнутыми ногами все самые интимные подробности фигуры. При этом, на первый план она выставила вытянутые вперед ступни, одна из которых перемотана бинтом. При этом, в стеклянной двери за спиной Волочковой видно, что несмотря на впечатление полного обнажения, она позирует в ярко-розовых трусах, подозрительно похожих на часть купальника с последнего шпагата.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети обратили внимание не столько на оскорбления с ее стороны, а на то, что она на этом фото очень странно выглядит, и начали спрашивать о ее ногах и груди.

"Какая то извращенка, все время голая, не надоело?", "Жаль её, бедную отматросили кто как смог", "На голове из под кеппи виднеется лиф от купальника", "Какая пошлятина..Нет смысла больше смотреть на это жалкое зрелище и читать этот бред.. Прощайте, странная женщина!!!", "Бедная жалкая женщина. Спившаяся и никому не нужная. Была подписана на нее год назад. Отписалась... Щас зашла, а тут все одно и тоже.... Шпагат, одиночество поэмы, такие же как и год назад.. и недолюбленые тети... Волочкова, ты жалкое посмешище", "хочется плакать глядя на ваши костлявые уродливые ноги.", "Че ты себе титьки нормальные не сделаешь?? Висят лепёхи какие то...", "Роскошная женщина только для вип-членов! Как же хочется тоже побыть сзади, сверху, снизу и боком с такой красотой", "это точно, только для членов,но уже не для вип", "Ещё ценника не хватает на услуги", "Почему всегда на показу, неужели нельзя по доброму поздравить,не выпячиваться", - написали ей в комментариях.

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