"Все напоказ, попу вывернула": Бузова взбудоражила новым фото с отдыха

Оля Бузова во время отдыха со своим парнем Давой выставила пикантное фото, на котором ее запечатлел Дава.
Оля Бузова в черном облегающем наряде позировала на балкончике своего номера в Альпах.
Певица Оля Бузова показала фото с оттопыренной попой в Instagram.
"Как создаются такие кадры, смотрите у меня в сторис. Мы поехали в горы", - пишет Оля Бузова.
На фото она позирует в Черном платье, которое выгодно облегает ее фигуру, демонстрирую самые пикантные места.
Также она надела солнцезащиные очки, которые дерзко сдвинула на нос для пущей крутости.
"Оля, ты же обещала больше не показывать своё женское счастье??? И опять всё напоказ...", "Очень красивая", "То говорила, что счастье любит тишину, а теперь эта показуха громкая. Создаётся впечатление, что это взаимный пиар. И никаких отношений", "Как ты так попу вывернула?", "Ух какая. Хорошего дня ", "Взаимно", "Самая пи*датая", "Обожаю когда Давид говорит :Ты мой сладкий. Лучшие", "Если жопу выставлять, она не появится.", "Какой матюкастый парень. Неприятно слушать с ним сториз. Отписываюсь из-за него.", - пишут в комментариях.
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