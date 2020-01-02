"Все напоказ, попу вывернула": Бузова взбудоражила новым фото с отдыха

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова в черном облегающем наряде позировала на балкончике своего номера в Альпах.

Певица Оля Бузова показала фото с оттопыренной попой в Instagram.

"Как создаются такие кадры, смотрите у меня в сторис. Мы поехали в горы", - пишет Оля Бузова.

На фото она позирует в Черном платье, которое выгодно облегает ее фигуру, демонстрирую самые пикантные места.

Также она надела солнцезащиные очки, которые дерзко сдвинула на нос для пущей крутости.

Оля Бузова / Instagram

"Оля, ты же обещала больше не показывать своё женское счастье??? И опять всё напоказ...", "Очень красивая", "То говорила, что счастье любит тишину, а теперь эта показуха громкая. Создаётся впечатление, что это взаимный пиар. И никаких отношений", "Как ты так попу вывернула?", "Ух какая. Хорошего дня ", "Взаимно", "Самая пи*датая", "Обожаю когда Давид говорит :Ты мой сладкий. Лучшие", "Если жопу выставлять, она не появится.", "Какой матюкастый парень. Неприятно слушать с ним сториз. Отписываюсь из-за него.", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских свела с ума горячим новогодним нарядом.