Бывшая Пескова голая в ванной похвалилась сочными ягодицами

Екатерина Солоцинская / Instagram

Вторая жена Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская, которая нынче живет во Франции, поделилась интимными фото из ванной.

Екатерина Солоцинкая засветила сочные ягодицы в ванной, и выложила фото в Instagram.

С Новым годом, мои дорогие подписчики! Предлагаю на ваш суд мою новую заметку в Татлер Россия (по ссылке в профиле) и с интересом жду ваших комментариев!ГЕРОИ "Екатерина Солоцинская — о силе российского эйджизма на примере инстаграм-скандала с обнаженными фотографиями "40+" Филолог, страстная путешественница и просто красивая женщина Екатерина Солоцинская специально для "Татлера" написала колонку на вечную для России тему: что все-таки женщина может, а что — не может, и кто ей судья", - пишет Екатерина.

На фото Екатерина позирует совершенно голышом, в ванной, наполненной небольшим количеством воды и много-много пены. Девушка облокотилась на бортик ванны, и соблазнительно выгнулась, подставив фотографу сексуальные ягодицы.

Екатерина Солоцинская / Instagram

Екатерина Солоцинская / Instagram

Поклонники Екатерины не выдержали, и завалили ее множеством комплиментов и комментариев.

"Ох... ну ни чего себе. Девушка вы такая секси", "С Новым Годом и Рождеством, дорогая Екатерина!!! Пусть любовь, уют и удача не покидают ваш дом, а дети только радуют!! Да, то, что колонку написали именно Вы, заинтересовало ещё больше)) С удовольствием прочитаю) Фото, кстати, классные получились", "Такую картинку я, точно повесил бы у себя в кабинете. Женщина мечты", "Жаришка", "Красота ...женщина...", "Как тонко и грамотно Вы изложили суть происходящего. Спасибо вам за интересные рассуждения и исторические вставки!", - восторженно пишут в комментариях к фото поклонники.

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