"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео

Maruv / Instagram

Певица Maruv поздравила всех с Новым годом, и надела для этого костюм сексуальной кошечки.

Maruv показала в Instagram пикантное видео с поздравлением на Новый год.

"Добрый вечер! Поздравляю вас с Новым годом, желаю, чтобы у вас было все, и вам за это ничего не было", - говорит Maruv в ролике.

На видео, Maruv в черном кожаном корсете и облегающих брюках с пушистой бахромой и ушками кошки не смогла удержаться от парочки сексуальных па из своих танцев, и поздравила поклонников, игриво послав поцелуйчик в конце ролика.

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Поклонники пришли в искренний восторг, и написали массу ответных поздравлений и комплиментов.

"какая искренняя киса", "С Новым Годом, пися-королева", "Красотка, Анечка", "Воу, киски в зоне риска", "Ох*енная", "Киця мациця", "Ой ах*енная дочего! С Новым годом, главная пися-королева", "Мечтаю о том,чтобы Марув в таком образе жила у меня дома", "И тебя с Новым годом, красуня!", - пишут в комментариях.

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