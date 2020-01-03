Порнозвезда-бесстыдница засветила огромную грудь для фанатов

Софи Ди (Sophie Dee, настоящая имя – Керсти Хилл; дата роджения – 17 января 1984 года) — популярная британская порноактриса.

Она родилась и выросла в небольшом городе Лланелли (Уэльс). Сразу после окончания школы девушка пошла работать – во всяческих низкооплачиваемых местах. Далее, она взяла псевдоним Софи Ди и начала работать в стриптиз-клубе танцовщицей lap dance.

Далее, девушка начала сниматься позировать топлес для таблоида The Daily Sport, а также участвовала в эротических фотосессиях. В 21-летнем возрасте Ди переехала из Уэльса в США, штат Калифорния и вскоре начала сниматься в порно. Правда, ей пришлось сделать операцию по увеличению бюста, в результате ее грудь стала реально громадной.

По состоянию на 2019-й год Софи Ди снялась в 664 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее красавица-порноактриса Гавана Джинджер блеснула тугими прелестями тела в белье. До этого популярная порноактриса Кэт Диор дала "перцу", выложив фото в откровенном белье.