Глюкоза засветила сочную грудь у моря

Певица Глюкоза / Instagram

Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, поделилась на отдыхе откровенными кадрами.

Глюкоза записала на видео горячие танцы в купальнике на пляже, опубликовала в Instagram, как показала сочные формы.

Певица Глюкоза записала пикантное видео, на котором сверкнула соблазнительной грудью, и показала сочную попу в бикини, после чего станцевала, сексуально изгибаясь и позируя так, чтобы продемонстрировать свои самые сексуальные особенности фигуры.

Певица Глюкоза / Instagram

Певица Глюкоза / Instagram

Певица Глюкоза / Instagram

Певица Глюкоза / Instagram

До этого Глюкоза показала, как они с мужем занимаются йогой на берегу моря на отдыхе, и привел в восторг всех поклонников не только такой милой любовью между ними, но и шикарной внешностью и совместными занятиями даже в Новогодние праздники.

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