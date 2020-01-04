Глюкоза засветила сочную грудь у моря

Российская певица Глюкоза поделилась с поклонниками откровенными кадрами с отдыха, засветив сочные формы на пляже..
Певица Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, поделилась на отдыхе откровенными кадрами.
Глюкоза записала на видео горячие танцы в купальнике на пляже, опубликовала в Instagram, как показала сочные формы.
Певица Глюкоза записала пикантное видео, на котором сверкнула соблазнительной грудью, и показала сочную попу в бикини, после чего станцевала, сексуально изгибаясь и позируя так, чтобы продемонстрировать свои самые сексуальные особенности фигуры.
До этого Глюкоза показала, как они с мужем занимаются йогой на берегу моря на отдыхе, и привел в восторг всех поклонников не только такой милой любовью между ними, но и шикарной внешностью и совместными занятиями даже в Новогодние праздники.
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