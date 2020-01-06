Шикарная блондинка-порнозвезда побаловала фанатов телом в откровенном белье

Джесса Роудс (англ. Jessa Rhodes, дата рождения - 29 июня 1993 года) — американская порноактриса с норвежскими корнями.

Она родилась и выросла в сельской местности штата Орегона. В семнадцатилетнем возрасте Роудс начала трудиться стриптизершей и позировала голой для фотосессии.

В августе 2012-го, вскоре после того, как ей исполнилось 19 лет, девушка дебютировала в порно.Ее первой сценой стали съемки с Джей Маком для порностудии Reality Kings, которую снимали в Майами.В 2015 году канал CNBC включил Роудс в список "Грязная дюжина: Самые большие порнозвезды".

По данным на 2019-й, Джесса Роудс снялась в 430 порнофильмах.

Напомним, ранее блондинка-порнозвезда Афина Паломино засветила свои прелести на сексуальных фото. До этого ее коллега Шармейн Стар лукаво и развратно покрасовалась на соблазнительных снимках.