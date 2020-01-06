Жена Артура Пирожкова сверкнула грудью на пикантном фото

Анжелика Ревва / Instagram

Жена Артура Пирожкова, Анжелика Ревва заставила мужа снять ее в полном "боевом параде" на отдыхе на море.

Анжелика Ревва в облегающем купальнике продемонстрировала возбужденную грудь и профессиональный макияж в море.

" .. и поймал старик "золотую рыбку", и молвит она ему человеческим голосом: "Ну, куда ты, блин, против солнца меня фотографируешь...", - пишет под фото своей жены Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков.

Пирожков опубликовал фото своей жены Анжелики в своем Instagram, подписав, что отдыхают они на Мальдивах.

На фото Анжелика позирует в золотистом облегающем купальнике, цельном, но с прозрачными вставками в районе талии и живота. Руки она закинула за голову, поправляя волосы, чтобы лучше было видно макияж, и особенно серебристы тени к ее купальнику.

Анжелика Ревва / Instagram

Поклонники пары пришли в восторг, и написали много комментариев и комплиментов, в том числе подкалывая Александра по поводу жены.

"Артурчик, вот поймал ты рыбку... А пожарить хорошо сможешь?) Так сказать довести до готовности", "Да все, эти " рыбы", они такие", "А плавники у рыбки ниче такие...", "И надел он на неё золотой ошейник", "Что-то рыбка безгрудая какая-то особо", "рыбка золотая ,класс!", "Слишком накрашенная для водных процедур", - пишут в комментариях.

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