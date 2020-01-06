Эмили Ратаковски показала грудь в юности, и пожаловалась на стереотипы

Эмили Ратаковски / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала фото себя в 14 лет в отдном только бикини, и обратилась к поклонникам из-за проблемы стереотипов и груди.

Эмили Ратаковски показала грудь в 14 лет, и призналась, что ее перестали воспринимать всерьез еще в юности.

"Мне нравилось показывать эту фотографию меня в 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественное. Теперь мне немного грустно, что снимок вообще существует. Я была просто ребенком на этой картинке, и мне бы хотелось, чтобы мир воспринимал мою 14-летнюю личность чуть больше, чем просто мое тело", – написала в посте Ратаковски.

Ратаковски объяснила поклонникам, что соцсети типа Instagram формируют у людей неправильные стереотипы, что посоветовала почитать побольше книг, чтобы научиться видеть человека за его внешностью.

На фото Ратаковски позирует в бикини в цветочек, которое с трудом удерживает ее бюст в рамках приличия для ее возраста.

Эмили Ратаковски / Instagram

Пользователи соцсетей развязали бурное обсуждение в комментариях, число которых перевалило за 14 тысяч, а фото набрало более 1,8 миллионов лайков.

Сторонники того, что фигуру не стоит так выпячивать напоказ схлестнулись с теми, кто выступает за свободу женщин поступать, как они считают нужным.

Но преимущественно больше было тех, кто просто согласился со словами Ратаковски.

Ранее Настя Каменских без трусиков взбудоражила сеть пикантными фото.