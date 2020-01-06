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"Шалунья, писюльку береги, выложи изду": Волочкова шокировала фанатов развратным фото

6 января 2020, 14:16

Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать провокационные фото, доводя тем самым своих поклонников до истерических приступов.

Анастасия Волочков

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Анстасия Волочкова показала очень странный шпагат в крошечном бикини в гамаке, чем навела поклонников на нездоровые пошлые мысли.

Волочкова показала, как в шпагате достигла пола в гамаке, и взбудоражила пользователей Instagram.

"Русскую баню, ледяную Купель и гамак можно найти и в Таиланде. Я гармонично вписываюсь в любимую стихию.", - пишет Волочкова.

На фото она в панамке сидит на широком шпагате в гамаке, который весьма оригинально под ней прогнулся. На Волочковой опознали ее излюбленное крошечное бикини, которое не прикрывает интимные места, а скорее их выпячивает и натягивает.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Фото Волочковой с отдыха в Таиланде вызвали весьма бурную реакцию у ее подписчиков. 

"в пилотку член в гамаке вибро", "Что, больше нечем похвастаться???? Вот ответьте!!!! Ну напишите...... ", "Ну есть же красивые фото! Зачем так себя уродовать фотошопом, растягивая ноги до смешного( правая нога длиннее получилась....((", "Гамак можно считать не девственником теперь ?", "гамак. Берите выше - виллу", "Ах, чаровница, ах, шалунья, ах, кудесница!", "В каких только невероятных местах вы ещё не демонстрировали свою уникальную растяжку", "Господи боже мой, смотрю половина Волочковой, аж испугалась", "А где кормилица? В гамаке опасно так на неё садится всей тушкой", "Писюльку береги", "Ужас какой", "Прям представляю как мне "любимый" так же каждый раз говорит : пойди в тыщумиллиардный раз сделай шпагат и выложи свою изду на весь мир ", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских без трусиков взбудоражила сеть пикантными фото.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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