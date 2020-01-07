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Супермодель Алина Байкова топлес стыдливо сверкнула грудью и ягодицами

7 января 2020, 02:27

Украинская модель Алина Байкова, которая живет и работает в США, поделилась откровенными фото.

Алина Байкова
Алина Байкова / Instagram

Топ-модель Алина Байоква похвасталась соблазнительными фото с пляжа.

Алина Байкова заинтриговала голыми фото в Instagram, где она соблазнительно посветила грудью и ягодицами.

"Иногда нам приходится повернуться спиной к другим людям", - пишет она под фото.

На фото, которые опубликовала Алина Байкова, девушка позирует топлес в голубых стрингах.

Алина придерживает голую грудь рукой, повернувшись вполоборота к фотографу, соблазняя белыми полосами не загорелой кожи на ягодицах и груди.

Кроме того, она опубликовала фото топлес, на которых Алина Байкова лежит на своем покрывале, приподнявшись и поддерживая рукой грудь.

  • Алина Байкова Instagram
  • Алина Байкова Instagram
  • Алина Байкова Instagram
  • Алина Байкова Instagram
  • Алина Байкова Instagram

Поклонники завалили ее комплиментами и пошлыми комментариями, придя в восторг от фантазии на тему скрытого тела.

Ранее Анастасия Волочкова шокировала фанатов развратным фото в своем крошечном розовом бикини.

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