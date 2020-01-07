"Секс бомба, адская кошка": Maruv завела сеть пикантными фото в коже и латексе

Maruv / Instagram

Певица Maruv опубликовала в Instagram фото в костюме кошки из кожи и латекса с черными ушками.

Maruv опубликовала в Instagram пикантные фото в латексе.

"Маленькая кошка", - пишет под фото Maruv.

На фото Maruv позирует в кожанно-латексном наряде их брюк и корсета с пушком и длинными латексными перчатками.

Maruv позирует на коленках, поворачивается, изображает из себя кошку. За волосами закреплены черные латексные ушки как кошки.

Фото Мaruv привели в бешеный восторг ее поклонников, которые забросали ее комплиментами и пошлыми комментариями.

"Секс бомба", "Роскошный образ", "марув, це ваууу!!!!", "Я не могу с равнодушием смотреть на эти блестящие ключицы", "Как всегда бесподобна", "Шикарная и без суперфотографов", "Котёнок маленький", "Адская кошка", - пишут в комментариях.

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