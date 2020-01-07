Татуированная красавица-порнозвезда сверкнула попой и грудью на фото

Тана Ли (Tana Lea, штат Техас, США, дата рождения - 9 марта 1988).

Она появилась на свет в семье потомков эмигрантов из Чехии- в небольшом техасском городке Колдуэлл. Выросла Ли,правда, в столице штата Техас - городе Остин.

После школы она работала барменом, но через какое-то время бросила работу и уехала в Лос-Анджелес. Там Ли несколько лет работала эротической моделью, снимаясь в откровенных фотосессиях.

Дебютировала она в порно относительно поздно - в 2017-м, в возрасте 29-ти лет. Однако, первая ее сцена секса на камеру - с порнозвездой Джеймсом Дином для популярной студии Elegant Angel.

По состоянию на сегодняшний день, Тана Ли снялась в 94 порнофильмах и порнороликах.

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