Пока муж не смотрит: Хейли Болдуин без белья взбудоражила сеть и поиграла с едой

Хейли Болдуин / Instagram

Хейли Болдуин приняла участи во флэшмобе для звезд с лифтом Золотого века Голливуда, и поделилась удачными фото и видео.

К церемонии награждения Золотой Глобус журнал Instile выпустил серию видео со знаменитостями в знаменитом Голливудском Лифте. Звезды делали глупости, соблазнительные и смешные вещи.

Хейли Болдуин в брюках и жакете без белья снялась в специальном ролике журнала Instile.

" У меня был перекус в стиле Yummy этой ночью", - игриво подписала Хейли видео, что можно понять не только, как красную дорожку на Золотом Глобусе.

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На видео, когда открываются двери лифта, она под песню Бибера Yummy начинает рукой зачерпывать торт, в котором много крема и есть его, замазываясь при этом в то же крем.

Кроме того, Хейли поделилась фото в своем модном наряде, в котором игриво сверкнула грудью.

Поклонники и друзья просто засыпали ее лайками и комментариями.

Например, фото за 15 часов набрало 781 тысячу лайков, а видео с тортом - более 2 миллионов просмотров.

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