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"Вымя наружу, блины вываливаются": Волочкова выставила грудь на пошлом фото

8 января 2020, 04:58

Российская балерина Анастасия Волочкова оголила огромную грудь, и вызвала бурную реакцию в сети.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова снялась на лодке и случайно показала, как ее грудь выпрыгивает из купальника на фото в Instagram.

Анастасия Волочкова поделилась фото в своем любимом купальнике, из которого снова выпала грудь.

"Привязанности бывают разного характера... Но самые сильные, на мой взгляд, это любовью, искренностью, добропорядочностью, чистотой и светом души..", - пишет Анастасия Волочкова под фото.

На фото она присела у бота лодки, взявшись за веревки, и демонстрирую не только свои ноги балерины, но и огромную грудь, которая не удержалась в купальнике, и начала вываливаться с него по бокам..

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Сей вопиющий факт бегства груди Волочковой не смог пройти мимо внимательных подписчиков, которые поспешили высказать обеспокоенность в комментариях.

"Получается какой-то диссонанс , вывалянные наружу вымя и слова про добропорядочность чистоту и свет души , как-то всё это не стыкуется !", "Силикон подбери из подмышек, а то выскочит!Ну а искренность- это совсем не про тебя!", "вот кому , кому но не вам бы гавкать. Старая, вульгарная бабка в красном платье", "Настя , грудь надо срочно поменять , смотрится некрасиво как два блина ...", "и мозги ей надо поменять тоже", "Анастасия вы говорите про доброту искренность, но сами же обзываете ущербными и т д,", "Все купальники маловаты блины вываливаются", "Настя! Сиськи надо уже переделать, висят до пупа", "Опять у ребёнка купальник скомуниздила.", "Абра- кадабра набор слов ", "Пьяненькая писала, похоже", - пишут в комментариях.

Ранее Слава Каминская в бикини показала провокационное фото.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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