Звезда сериала Перші Ластівки засветила аппетитную грудь на пикантном фото

Украинская актриса Полина Носыхина поделилась постельным фото, на котором засветила шикарное тело и упругие формы.
Звезда сериала Перші Ластівки Полина Носыхина опубликовала несколько откровенных фото в постели, и завела сетью
Полина Носыхина засветила грудь на откровенном фото в Instagram.
"Ловлю кайф от солнышка", - пишет Полина под фото с гостиницы в Буковеле.
На фото, она полусидит на постели и демонстрирует шикарные формы и стройную фигуру в черном купальнике с твердыми чашечками лифчика.
На двух фото Полина позирует сидя на постели, демонстрируя себя всю, а на третьем фото она снимает себя сверху вниз, лежа на постели, непроизвольно сосредоточив внимание поклонников на соблазнительной груди.
Поклонники с удовольствием наслаждаются откровенными фото Полины Носыхиной, и пишут много комплиментов.
"Очень милая", "Очень милая и красивая", Красотка", "Огонь", "Шикарна", "Малышка", "Нереальная", - пишут в комментариях.
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