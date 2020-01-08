Звезда сериала Перші Ластівки засветила аппетитную грудь на пикантном фото

Полина Носыхина / Instagram

Звезда сериала Перші Ластівки Полина Носыхина опубликовала несколько откровенных фото в постели, и завела сетью

Полина Носыхина засветила грудь на откровенном фото в Instagram.

"Ловлю кайф от солнышка", - пишет Полина под фото с гостиницы в Буковеле.

На фото, она полусидит на постели и демонстрирует шикарные формы и стройную фигуру в черном купальнике с твердыми чашечками лифчика.

На двух фото Полина позирует сидя на постели, демонстрируя себя всю, а на третьем фото она снимает себя сверху вниз, лежа на постели, непроизвольно сосредоточив внимание поклонников на соблазнительной груди.

Поклонники с удовольствием наслаждаются откровенными фото Полины Носыхиной, и пишут много комплиментов.

"Очень милая", "Очень милая и красивая", Красотка", "Огонь", "Шикарна", "Малышка", "Нереальная", - пишут в комментариях.

Ранее модель Хейли Болдуин без белья завела сеть откровенными фото и видео.