Юная красотка-порнозвезда покрасовалась на похабных фото

Лана Роудс (Lana Rhoades; настоящее имя - Амара Мейпл, дата рождения - 6 сентября 1996 года, Чикаго, Иллинойс, США) — американская порноактриса.

Имеет чешско-словенское происхождение. Родилась в религиозной семье. Выросла в глубинке штате Висконсин.Дебютировала в порноиндустрии в апреле 2016 года, будучи 19-летней. Уже в будущем году Роудс признали победительницей XBIZ Award в категории "Лучшая новая старлетка".В январе 2018-го журнал Fortune поместил ее в список "Грязная дюжина: самые популярные порнозвезды".

По состоянию на 2019-й, Лана Роудс снялась в 246 порнофильмах и порноликах.

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