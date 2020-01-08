"Сиси не простуди": Серябкина показала грудь и возбудила друзей

Оля Серябкина / Instagram

Бывшая солистка Серебро Оля Серябкина поделилась откровенным фото, которое не смогло оставить равнодушными никого из ее поклонников.

Оля Серябкина показала огромную грудь в крошечном лифике с начесом в своем Instagram.

"Не холодно", - подписала фото Серябкина, демонстрируя свои прелести прямо на снегу.

Серябкина на Новый год поехала покорять заснеженные вершины и продемонстрировала свои сокровенные прелести прямо во время прогулок по заснеженным склонам.

На фото Оля Серябкина расстегнула свой зимний комбинезон и спустила штаны, продемонстрировав, что под ним у нее только крошечное белье - малюсенький лифчик с начесом, который прикрывает только ее соски, и трусики в том же стиле, которые выглядывают из-под комбинезона.

Оля Серябкина / Instagram

Поклонники пришли в дикий восторг от увиденного, и стали с восторгом обсуждать грудь Серябкиной.

"Сиси не простуди", "Хороша чертовка", "Оля красотка. Прям к тебе хочется", "Будь аккуратней, лапуся! Приятного отдыха", "Зачетный лиф", "Ты секси", "бюстгальтер спешел фор ю от бабушки. специально связан для мороза, чтобы делать фото", "Почему когда я один раз вышла без майки под кофтой застудила себе надпочечники, а ей хоть бы хны топлес ?", "Оля!!! Только не заболей!!!", "Кстати, в горах самый ахрененскии загар. Ты взяла солнцезащитные крема? Нос прячь, сразу обгорит", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова вывалила грудь на пошлом фото в крошечном купальнике.