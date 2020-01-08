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"С голой попой, просто секс": Анфиса Чехова топлес игриво показала тело

8 января 2020, 17:05

Экс-модель Плейбой Анфиса Чехова поделилась откровенными фото с круиза со своим парнем.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Модель и ведущая Анфиса Чехова без белья завела соцсети интимными постельными фото.

Анфиса Чехова засветила голое тело в Instagram во время путешествия во Францию.

"У кого лыжи, а у меня постельный слалом", - пишет Анфиса.

На фото Анфиса Чехова позирует голенькая завернувшись в одеяло и позирует у перил балкона своего номера.

Чехова поворачивается, демонстрирует, что она топлес, и соблазнительно демонстрирует голую фигуру.

  • Анфиса Чехова топлес Instagram
  • Анфиса Чехова топлес Instagram
  • Анфиса Чехова топлес Instagram
  • Анфиса Чехова топлес Instagram
  • Анфиса Чехова топлес Instagram
Поклонники стали усиленно комментировать ее фото.

"Постельный режим для слабых", "Ооочень классные фото", "Шикарная попка", "Кайффф", "С голой попой, как то не идет", "Прям свадебное платье", "Какая Красота ", "Трусики это лишнее", "Просто секс", "Чё там с доктором голая фоткаетесь ну который типа друг.. я вам как психолог говорю что дружбы между красивой женщиной и мужчиной не существуетттттт..ну вы же красивая женщина правда", "А можно на этом фоне и без одеяла?)", "Как свадебное платье ", - пишут в сообщениях.

Ранее Оля Серябкина обнажилась, и коварно показала грудь на фото в горах.

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