"Где мушкетер?": Внучка Боярского бесстыже оголила огромную грудь

Внучка российского актера Михаила Боярского поделилась провокационным фото, и взбудоражила соцсети.
Любимая внучка Михаила Боярского Екатерина поделилась весьма горячим фото с моря.
21-летняя Екатерина Боярская засветила огромную грудь в тесной маечке на фото в Instagram.
Дочка Сергея Боярского, который решил заняться политикой в составе партии ЕдРос, отдыхает и хвастается отличной фигурой. Она не стала подписывать фото, добавив только эмоджи морской волны.
На фото Катерина Боярская в крошечных черных шортиках и черной маечке позирует на причале на фоне моря. Крошечная маечка не в силах сдержать ее огромную пышную грудь, и просто выпрыгивает наружу.
Поклонники и друзья пишут ей комплименты под фото.
"Катюш, нет слов! Красавица!), "Красиво!)", "Как Афродита из пены возникла", "Где ваш мушкетёр, ну хотя бы гвардеец?", " класс", - пишут в комментариях, не забывая восхвалять красоту девушки.
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