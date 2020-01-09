"Где мушкетер?": Внучка Боярского бесстыже оголила огромную грудь

Екатерина Боярская / Instagram

Любимая внучка Михаила Боярского Екатерина поделилась весьма горячим фото с моря.

21-летняя Екатерина Боярская засветила огромную грудь в тесной маечке на фото в Instagram.

Дочка Сергея Боярского, который решил заняться политикой в составе партии ЕдРос, отдыхает и хвастается отличной фигурой. Она не стала подписывать фото, добавив только эмоджи морской волны.

На фото Катерина Боярская в крошечных черных шортиках и черной маечке позирует на причале на фоне моря. Крошечная маечка не в силах сдержать ее огромную пышную грудь, и просто выпрыгивает наружу.

Екатерина Боярская / Instagram

Поклонники и друзья пишут ей комплименты под фото.

"Катюш, нет слов! Красавица!), "Красиво!)", "Как Афродита из пены возникла", "Где ваш мушкетёр, ну хотя бы гвардеец?", " класс", - пишут в комментариях, не забывая восхвалять красоту девушки.

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