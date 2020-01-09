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"Грудь встала, озабоченная": Волочкова устроила порно-съемку и взорвала сеть

9 января 2020, 02:11

Российская балерина Анастасия Волочкова разозлилась на поклонников и оголилась в порно-сцене, вызвав взрыв в сети.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова, которуя вывели из себя критичные комментарии в Instagram, решила вызвать зависть у поклонников, полностью обнажившись, отказавшись от обычного розового бикини.

Голая Анастасия Волочкова засветила грудь на интимном фото в своем Instagram.

"Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное.. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда", - пишет Волочкова

На фото Волочкова стоит в воде почти по бедра, развернувшись вполоборота к фотографу, поддерживая грудт руками, втянув живот и выпятив попку.

Некоторые из поклонников решили, что Волочкова совсем голая, но другие заметили на фото ниточки розовых стиногов - крошечные ниточки совершенно не прикрывают пышные формы Волочковой.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

В ответ на критическое обращение, некоторые поклонники смирились, а другие написали ответ в комментариях, проехавшись по фигуре, поведении Волочковой и количестве фотошопа на фото.

"Пошла во все тяжкие", "Счастливые,любящие и любимые женщины такой хернёй как вы не занимаются и такое не пишу. Дура дурой!", "Какая же тупая пи*да", "В сексуальное состояние -это как? Чтобы сиськи колом стояли?", "Шпагат Настю уже не устраивает , как-то мелковато , приелось ... Насте не дают лавры секс-бомбы ! Настю несёт ! Боюсь как бы не вынесло Настю в порно индустрию ... Какая-то нездоровая страсть у Насти обнажаться в далеко не юном возрасте ... ", "Секс в море у Настеньки.", "С таким откровенным фотошопом хоть кто сексуальным станет! Талия уменьшилась,грудь встала,линия спины выгнулась,намекая,что ниже присутствует попа.", "Всё то вам тёти покоя не дают!!!!! Комплекс неполноценности на лицо!!!!!", "Надоело ты уже со своими сиськами, да кому они нужны, оденься лутче поприличней и причешись по человечески, чтоб было приятно на тебя смотреть", "Почему такая злоба сквозит в словах...Далеко не все завидуют вашей трудной работе,не все хотят сесть на шпагат,в океане-море-реке-курорте каждый отдыхает сам за себя,и можно подумать из ваших слов,что все вокруг недолюбленные....Не нужно таких постов и люди будут по-другому реагировать,но закрадывается подозрение,что хорошие отзывы вам не нужны...странно всё это..", "Озабоченная походу...", "она же говорит , что ей надо 5 раз в день", "О, после ВИПа на концерте,не солоно нахлебавши, решила аудиторию порадовать сисюнами. "Что вы, тётя, сиси мнете ?", "Только мы успели похвалить Настю за приличные фото в одежде. Как тут на тебе! Не удержалась таки Анастасия от обнаженки на пляже", - пишут в комментариях.

Ранее Анфиса Чехова топлес игриво показала тело на откровенном фото.

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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