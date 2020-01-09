Звезда Лиги Смеха топлес обмазалась маслом и показала голую грудь

Екатерина Воронова / Instagram

Актриса и модель Екатерина Воронова показала грудь и прикрыла соблазнительное тело только крошечными трусиками на новом фото.

Екатерина Воронова опубликовала в Instagram.

"Обаяние!? Личность, которая находится в состоянии праздника души, наслаждается жизнью и купается в своей любви, без привкуса самовлюбленности. Возможно, вот это ощущение праздника и чувствуют окружающие...", - написала она под фото.

Катерина позирует на черно-белом фото в одних только трусиках. Она сексуально изогнулась, продемонстрировав все достоинства своей обнаженной фигуры, и слегка прикрыла голую грудь руками. При этом девушка явно применила какое-то средство, потому что на фото все ее тело соблазнительно лоснится.

Екатерина Воронова / Instagram

В комментариях ее подписчики восторгаются откровенным фото.

"Супер ты. Ты- супер!!!", "Слишком круто", "Охренительно !!!!!!", "Gimnastka", "Ухты какая ты, красивая способная со вкусом", "Вэри хот", "Ну нифига себе)", "Катяяяяя шедевр ", "Круть!", "Ого, Катя!", - пишут в комментариях.

Ранее внучка Боярского Екатерина бесстыже оголила огромную грудь.