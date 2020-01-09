"Опять дрочить, титьки видно, порнхаб": Катя Кищук показала грудь в развратной позе

Катя Кищук / Instagram

Экс-солистка Серебро Катя Кищук показала сочкую грудь, которая выглянула из тугого корсета.

Катя Кищук опубликовала в Instagram фото, на котором нагнулась показала внушительную грудь.

Она не стала подписывать фото, но поклонники и сами знали, что стоит писать Кате.

На фото, которые опубликовала Катя Кищук, она на подоконнике стана на коленки, и продемонстрировала, как ее грудь вылазит из тесного корсета, который она потом приспустила до минимума.

Девушка похвасталась внушительным бюстом и соблазнительными ножками в сетчастых колготах.

Катя Кищук / Instagram

Катя Кищук / Instagram

Поклонники Кати Кищук не смогли удержаться, чтобы не написать кучу комплиментов и коментариев под фото.

"Опять дрочить", "а как иначе", "Бахнула пельмени", "Бл*, зачем такое выставлять) слишком сексуально", "пожар в трусах", "это через телефон, теперь подумай чтоб было с тобой на моем месте", "Титьки видно", "Тигрица", "Развратные штанишки", "Повезло фотографу, Катя!", "Скорую, у меня глаза ослепли от этой красоты", "Горячая", "Персик топ", "Самый сок", "Хватит дрочить", "Катя Порнохаб", - пишут в комментариях.

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