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"Без купальника, трусики видно": Леся Никитюк без белья взбудоражила откровенным фото

10 января 2020, 01:08

Телеведущая Леся Никитюк поделилась пляжным фото, на котором явно не хватает ее белья, и поклонники кинулись выяснять, какой одежды не носит девушка.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась откровенным фото в своем Instagram.

Леся Никиктюк оголилась в воде, и устроила жаркую нервотрепку своим фанатам.

"Так все... я заслужила.... заслужила виставити цю фотку з минулого року", - пишет Леся под фото.

На снимке Леся Никитюк позирует в воде стоя спиной к фотграфу, причем сложно понять - в купальнике, или без. Некоторые разглядели, что Леся якобы в стрингах но топлес. Другие утверждают, что под водой видно ее лифчик, но вот с трусами беда - их нет. Сама Никитюк хранит загадочное молчание по поводу своей одежды на фото.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Поклонники приняли правила игры, и забросали Никитюк не только комплиментами, но и вопросами про трусы и лифчик.

"Це ти в Хмельницькому?", "тебя не забрали? Забыли? До Киева в плавь ...хороший фитнес ))", "Ти просто бомба,пушка,ракета", "Супер", "ну трусики то видно", "Леся без купальника ", "коли така попка є, не до капелюха))", "В стрингах?)", "Леся спинкой на солнышко", "Суперова фотка просто розрив", "Обожаю Вас, Вы клевая", - пишут в комментариях.

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Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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