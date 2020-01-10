Голая звезда из Гарри Поттера поделилась откровенным фото для глянца

Зои Кравиц / Instagram

Американская актриса Зои Кравиц, которая после успеха с Большой маленькой ложью и Фантастических тварях, сыграет Женщину-кошку в Бэтмене с Паттинсоном, поделилась голыми фото в своем Instagram.

Дочь Ленни Кравица и Лизы Бонны Зои, снялась обнаженная для обложки журнала Elle, и опубликовала фото в Instagram.

Зои Кравиц снялась для нового номера издания Elle USA, и дала небольшое интервью, которое скоро будет доступно на сайте. В том числе, она рассказала, о своих отношениях с Николь Кидман, с которой они снимались в сериале Большая Маленькая Ложь.

По словам Зои Кравиц, она для нее теперь как старшая сестра.

Она также рассказал про съемки в сериале, и будущие планы - Бэтмене и Фантастических тварях.

На фотографиях Зои Кравиц позирует без белья и в шикарном черном платье с открытым корсетом, который выгодно подчеркивает ее грудь, и почти оголяет ягодицы. Также она надела длинное платье с вырезом на бедре так, что она продемонстрировала свои длинные стройные ножки во всей красе. Также она снялась в крошечном лифчике, который почти не прикрывает грудь. Но на обложке журнала появится она полулежа в черном мини-платье с открытыми чашечками корсета, которые особо подчеркивают грудь. А на последним фото и вовсе будет обнаженная Зои Кравиц - она позировала сидя, и подогнув колени так, чтобы скрыть самые интимные места на своем теле, но не скрывая своих тату.

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