"Стыд потеряла": Рита Ора без трусов засветила попку и половые органы на фотосессии

Рита Ора / Instagram

Певица Рита Ора приняла участие в очередной фотосессии на пляже, для которой надела только желтое легкое платье, которое не выстояло в неравном бою с ветром, и продемонстрировало фотографам все соблазнительные достоинства фигуры певицы.

Рита Ора показала голый зад и перед без белья, и фото уже разошлись по соцсетям.

На одной их страниц в Instagram ее фото набирают популярность, а комментируют их пользователи сети из всех частей света.

На фото она приседает, и сексуально позирует для камеры, но тут налетает ветер, и фотограф зафиксировал ее соблазнительный голый зад и не только под раскрывшимся платьем.

"Хорошая попка", "Uy que rico pero falto una así mismo adelante", "совсем стыд потеряла))))", "so que ricо", "ну, что это????", - пишут в комментариях.

Ранее голая звезда из Гарри Поттера поделилась откровенным фото для глянца