"П*здец, тростинка, где попа?": Дорофеева засветила сочную грудь

Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева отправилась на отдых с любимым мужем Владимиром Дантесом.

Надя Дорофеева выставила упругую попу и сочную градь на пикантных фото в Instagram.

"Время восстановиться.Привет отпуск. Я так скучала", - пишет Надя под фото

На фото Дорофеева позирует в трех разных купальниках - в розовом она вытянулась во весь рост, и демонстрирует оттопыренную попу и стройные ножки, которые кажутся просто бесконечными.

На втором фото, Надя выпнула грудь и попу. На откровенном фото она наколонилась вперед, так что ее сочная грудь приковывает взгляд слегка прикрытая голубым с черным и белым купальником.

А на третьем фото она позирует в третьем купальнике бледно-розового цвета, стоя лицом к фотографу, но спрятавшись за стеклянной дверью номера. При этом все равно не удается полностью скрыть сводящие с ума формы, стройные ножки и грудь, прикрытая крошечными кусочками ткани.

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

Поклонники не выдержали, и стали забрасывать ее комплиментами.

"красивая фигура очень красивая", "Классная...но,где попа?", "Сколько можно выставлять задницу? Позор", "Огоо. Стильненько так.Я бы сказал ничего лишнего...Кроме одежды (Шучу).", "Что за русалочка", "Стройняшечка", "Купальник", "П*здец, тростинка", "Aaawwwww... восстанавливайся, красива)", "gde tvoya zhopa? ;)", "Шикарная дама", "Главное, выспись, "Оооо начинается рай в виде фото с отпуска Нади", "Вы просто принцесса. азазазаз", "Опять бухать будешь до Без чувств", "Ты сногшыбательная! ", - пишут в комментариях.

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