"Прекрасные формы, сексуально": Внучка Боярского показала грудь

Екатерина Боярская / Instagram

Екатерина Боярская похвасталась пышным бюстом на отдыхе, порадовав своих любимых поклонников и друзей соблазнительными формами.

Екатерина Боярская похвасталась выдающимися формами на море в Instagram.

"Лучшее еще впереди", - пишет Екатерина под фото.

На снимке она в черной маечке "рекламирует" свою огромную упругую грудь, на фоне солнечного пляжа, моря и волн.

Катерина Боярская в солнцезащитных очках и черном наряде гордо выпячивает свои достоинства и мягко улыбается.

Екатерина Боярская / Instagram

Поклонники Боярской завалили ее комплиментами и по достоинству оценили ее сексуальность.

"Сексуально", " ты просто красотка!)", "boyarskaya.katerina Ну ты чего.С ума не своди ", "Прекрасные формы", "Очаровательная принцесса", "Такая сладкая", "ДА УЖ...!!!..Это Вам, конечно, не усы известного родственника. Тут, что называется ОгРоМныЙ ПОТЕНЦИАЛ..!!..", "Неотразимая и нежная", "Интересно, такая же красивая внутри!? ", "Милота", - пишут в комментариях.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу дала понюхать свою вагину, выпустив ароматические свечи с запахом "ее вагины".