"Сиси висят": Волочкова засветила грудь разных размеров

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова разделась на пляже и сфотографировалась с елочкой, но поклонники обратили внимание на ее странную грудь.

Анастасия Волочкова вызвала бурную реакцию, продемонстрировав обвисшую грудь разных размеров в Instagram.

"Поздравляю вас со всеми праздниками", - пишет Волочкова.

На фото она позирует в набедренной повязке и крошечном лифчике с искусственной елкой на берегу моря в Пхукете.

Волочкова примерила слишком крошечный и облегающий купальник, что вызвало печальные последствия - ее грудь безнадежно обвисла и стала выпадать из него, причем в разные стороны. При этом поклонники заметили ее асиметрию.

Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети не смогли удержаться от комментарием по поводу груди Волочковой.

"У вас от праздников уже пупок уехал на бок. Настя, старый новый год это не праздник))", "Слава б-гу, руки-ноги на месте. Мы волновались, Настя", "Купальник лишнее", "Чем гордиться,не роди не кожи,фигуры нет", "Сиси висят! Как так у королевы???", "Покажи п*зду", "Мне тапки напоминают венки", "Уж не знаю кого Юрьна изобразить хотела в этом колпаке, но получилась похотливая самка гнома-переростка. P.s. И очки эти уже прям бесят", "П*ЗДЕЦ", - пишут в комментариях.

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