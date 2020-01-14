"Сиси висят": Волочкова засветила грудь разных размеров

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала на пляже откровенную позу, на которой засветила грудь.
Анастасия Волочкова разделась на пляже и сфотографировалась с елочкой, но поклонники обратили внимание на ее странную грудь.
Анастасия Волочкова вызвала бурную реакцию, продемонстрировав обвисшую грудь разных размеров в Instagram.
"Поздравляю вас со всеми праздниками", - пишет Волочкова.
На фото она позирует в набедренной повязке и крошечном лифчике с искусственной елкой на берегу моря в Пхукете.
Волочкова примерила слишком крошечный и облегающий купальник, что вызвало печальные последствия - ее грудь безнадежно обвисла и стала выпадать из него, причем в разные стороны. При этом поклонники заметили ее асиметрию.
Пользователи сети не смогли удержаться от комментарием по поводу груди Волочковой.
"У вас от праздников уже пупок уехал на бок. Настя, старый новый год это не праздник))", "Слава б-гу, руки-ноги на месте. Мы волновались, Настя", "Купальник лишнее", "Чем гордиться,не роди не кожи,фигуры нет", "Сиси висят! Как так у королевы???", "Покажи п*зду", "Мне тапки напоминают венки", "Уж не знаю кого Юрьна изобразить хотела в этом колпаке, но получилась похотливая самка гнома-переростка. P.s. И очки эти уже прям бесят", "П*ЗДЕЦ", - пишут в комментариях.
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