"Сладкая попка, полный chillout ": Дорофеева свела с ума сочными ягодицами крупным планом

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото в розовом купальнике, который соблазнительно обтягивает ее стройную фигурку.

Надя Дорофеева в Instagram показала голую попку.

"День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь почтиправильно . А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши)))?", - пишет Дорофеева.

На фото она стоит вполоборота спиной к фотографу и поклонникам на фоне пляжа с пальмами, и ветер треплет ее волосы.

Под таким ракурсом Дорофеева смогла похвастаться не только стройной фигуркой и татуировками, но и соблазнительными бедрами и ягодицами, который не скрывает монобикини.

Надя Дорофеева / Instagram

Поклонники с восторгом приняли пикантное фото Дорофеевой, и завалили ее комментариями.

"Сильно как-то исхудала, жопы нет(", "Какая у тебя сладкая попка", "секси красотка)) сногшибательная", "Красуня ты наша", "Надюша, что же ты не отметила, где купальник покупала? На тебя не похоже", "Самая красивая", "Такое, ну пожрать люблю", "Попа файна", "Отдыхай работая!..", "на отдыхе полный chillout ", "Ну это жопа я тебе скажу", "Надь,ты ж говорила: "Я ненавижу розовый", - пишут в комментариях.

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