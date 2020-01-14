"Танцевальные пирожочки": Maruv без белья устроила горячее шоу на сцене

Maruv / Instagram

Певица Maruv выбрала для нового концерта свой последний наряд в котором видно, что на певице катастрофически не хватает белья.

Полуголая Maruv устроила горячие танцы, и завела сеть, пишут в Instagram ее фанаты.

"Pretty Queen "Blue lagoon" Maruv and her dancing "pies". Красоточка. "Голубая Лагуна" и ее танцевальные пирожочки", - пишут под фото администраторы страницы.

На фото, оригинал которой есть в сторис Maruv и Валерии Столповских, которая приняла участие в шоу.

"Люблю свою работу за людей рядом и эмоции", - пишет она.

На фото Maruv позирует вместе со своими девочками на сцене. Девочки облачены в черные боди-костюмы с прозрачными "колготами" и рукавами. Мaruv только накинула черный жакеттна свой знаменитый наряд с очень глубоким декольте, в котором видно, что на ней нет белья, а грудь очень красиво подчеркнута облегающим костюмом.

Мы бы могли убедиться, что девушек завалили комплиментами, но в сторис Maruv комментариев не видно, а пост Валерии только-только опубликован. Но они уже начали набирать целое море лайков от фанатов.

Maruv / Instagram

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