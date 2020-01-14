Від пацанки до панянки 4 сезон: фаллоиммитатор спровоцировал скандал

Від пацанки до панянки 4 сезон: первый скандал / Новий Канал

Новый 4 сезон шоу Від пацанки до панянки выходит 17 февраля на Новом. Но уже сейчас объявилась участница, которая завела YouTube канал, на котором раскрывает маленькие секретики участниц шоу.

В первом же видео девушка, скрывающаяся под ником Andreu Frul, решила рассказать обо всех участницах Від пацанки до панянки 2020.

Оказывается, настоящее шоу началось только спустя пару дней после заселения в общежитие для участниц.

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"Хочу, чтобы вы поверили, что я там была. После трех дней съемок девчонки познакомились с преподавателями и заселились в дом. Троих выгнали. Остались: блондинка в очках, участница Супермодель по-украински, блондинка, которая косит под Харли из Отряда самоубийц, темненькая полненькая девочка, я ее не знаю, даже с ней не разговаривала, поскольку она тупо спала", - говорит Andreu Frul.

Дальше девушка планирует поведать настоящую жесть о реалити и сдерживает обещание уже во втором видео. Она сообщает, что в одной из драк на проекте заработала сотрясение мозга! А также, что одна из участниц протащила с собой фаллоиммитатор, чтобы не заскучать холодными ночами.

Від пацанки до панянки 4 сезон: участницы / Новий Канал

Оказывается, героиня ее расказа - Влада Роговенко. На этом разоблачения Роговенко не закончились.

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"Влада постоянно кричала, что ищет спонсора, но при этом она такая богатая, что у нее несколько квартир в Киеве. Насколько это правда, не знаю", - заявляет она.

Почему девушка покинула проект, сколько там пробыла – она рассказывает отрывками, из которых практически ничего не понятно.

Все подробности и видео шоу можно будет смотреть и читать на Главреде в тарнсляциях онлайн с 17 февраля.