Голая Белла Хадид в туалете показала сочную грудь в прозрачном платье

Самая знаменитая модель мира Белла Хадид сделала ню-селфи в туалете, и взбудоражила сеть голой грудью.
Горячая красотка Белла Хадид опубликовала в сети свои нюды, которые сделала в туалете в своем новом прозрачном платье, которое она надела без белья.
Белла Хадид в прозрачном платье из крошечных колец похвасталась соблазнительной грудью в своем Instagram.
"24/7 Tisci", - пишет она, делая ссылки на знаменитого модельера Riccardo Tisci и его бренд Burberry, который 17 января выпускает кое-что новое.
На фото, которые опубликовала Белла, она позирует в наряде с длинными рукавами, который едва прикрывает ее ягодицы. На фото Белла крутится перед зеркалом и так, и так, демонстрируя свои аппетитные персики под невесомым нарядом.
Поклонники по достоинству оценили грудь Беллы Хадид, и всего за 6 часов пост набрал свыше 700 тысяч лайков.
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