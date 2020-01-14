Голая Белла Хадид в туалете показала сочную грудь в прозрачном платье

Белла Хадид / Instagram

Горячая красотка Белла Хадид опубликовала в сети свои нюды, которые сделала в туалете в своем новом прозрачном платье, которое она надела без белья.

Белла Хадид в прозрачном платье из крошечных колец похвасталась соблазнительной грудью в своем Instagram.

"24/7 Tisci", - пишет она, делая ссылки на знаменитого модельера Riccardo Tisci и его бренд Burberry, который 17 января выпускает кое-что новое.

На фото, которые опубликовала Белла, она позирует в наряде с длинными рукавами, который едва прикрывает ее ягодицы. На фото Белла крутится перед зеркалом и так, и так, демонстрируя свои аппетитные персики под невесомым нарядом.

Белла Хадид / Instagram

Белла Хадид / Instagram

Поклонники по достоинству оценили грудь Беллы Хадид, и всего за 6 часов пост набрал свыше 700 тысяч лайков.

Ранее Maruv без белья устроила горячее шоу на сцене