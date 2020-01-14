"Какая страшная": на канале Россия 1 обсудили голые фото Меган Маркл

Голые фото Меган Маркл посмаковали на канале Россия 1 / Скрин с видео

Голые фото Меган Маркл не дают покоя российским экспертам.

В эфире программы 60 минут от канала Россия 1 основатель фонда Институт региональных проектов и законодательства Борис Надеждин от имени "всех мужиков" поблагодарил герцогиню Сассекскую за пикантные фото, которые таблоиды публиковали еще до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.

Как известно, в середине марта 2018 года в сеть слили небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс. Появление подобного видео, должно быть, стало для Маркл особенно обидным, так как став невестой титулованной особы, она удалила все личные аккаунты из Сети.

Читайте такжеСвадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов""Много веков все мужики хотели увидеть, как выглядит голая английская королева потенциальная. Вот, пожалуйста", — прокомментировал фото на экране Надеждин (эфир уже доступен на YouTube).

Приглашенные эксперты, впрочем, тут же подчеркнули, что Маркл никогда не быть королевой Великобритании. Ведущий заявил, что "не вся страна исповедует интересы" Надеждина. А пользователь Natali Natan посетовала: "Какая страшная эта Меган, но вот принц любит".

Как сообщалось, принц Гарри и Меган Маркл приняли радикальное решение отказаться от королевских привилегий, чтобы не зависеть от денег налогоплательщиков.

Напомним, Елизавета II приняла решение из-за выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи. Королева намерена поддержать решение внука и его супруги.