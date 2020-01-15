"Без силикона": Анна Ризатдинова показала сочную грудь

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдтнова взбудоражила откровенным фото, засветив сочную грудь.

Участница Танцев со звездами Анна Ризатдинова показала шикарную грудь в Instagram.

"Друзья опрос ...) Что вы считаете самым привлекательным в девушке ?1. Интеллект2. Фигура3. Глаза4. Грудь5. Улыбка6. Ваш вариант ...)", - пишет Ризатдинова.

На фото Анна Ризатдинова позирует в серебристом монокини в бурлящем источнике-джакузи на фоне зимнего пейзажа.

Ризатдинова засветила при этом упругую соблазнительную грудь и аппетитные стройные ножки, на которые обратили внимание поклонники.

Анна Ризатдинова / Instagram

В комментариях поклонники не стало сдерживать эмоций - Ризатдинову завалили комплиментами.

"третий месяц после родов", "подожди... ты на фото через 3 месяца после родов???", "да!! Я уже начала тренироваться на третьем месяце ! А на четвёртом поехала давать мастер класс))", "вы такая красивая", "однозначно интеллект, как показывает практика - ум долговечный возбудитель", "Все вышеперчисленное и ещё чуть-чуть)", "Интеллектуальная красотка", "Без силикона , натурель)) Такая как вы", "Недавно прочитала, що чоловіки люблять не саму жінку, а люблять ті відчуття, які бувають поряд з нею... тому одна і та сама жінка для когось жадана, а інший і не зверне увагу...", "Интеллект 4 размера", "Через 3 месяца после родов у меня тоже была такая же красивая Грудь)))", "Интеллект!!!!!!", "Уверенность в себе и умение себя подавать", - пишут в комментариях.

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